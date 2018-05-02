نقيب الزراعيين: البطيخ المصري آمن.. ولا صحة لوجود مواد مسرطنة بداخله

أكد الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن البطيخ المصري أمن ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن وجود متبقيات مبيدات في البطيخ أو مواد مسرطنة.





وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جميع الحاصلات الزراعية المصرية أمنة تماما، مشيرا إلى أن التحاليل التي أجريت على المحاصيل المصرية تؤكد سلامتها وهذه الشائعات "مغرضة".





وأكد نقيب الزراعيين على حرصه على حياة المصريين، مطالبا الشعب بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.