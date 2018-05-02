أرقام المونديال (37) - منتخب إيطاليا الوحيد الذي ظل بطلًا للعالم لمدة 16 عامًا





"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي.









يحمل المنتخب الإيطالي رقم قياسي فريد في تاريخ كأس العالم حيث أنه المنتخب الوحيد في التاريخ الذي ظل بطلًا للعالم لمدة 16 عامًا في الفترة من (1934 وحتي 1950).









منتخب إيطاليا فاز بلقب كأس العالم 1934 وعاد وتوج باللقب للمرة الثانية علي التوالي عام 1938 في إنجاز غير مسبوق ثم توقفت البطولة بسبب الحرب العالمية الثانية، ولم تقام نسختي البطولة عامي 1942، 1944، وتم استئناف البطولة مجددًا عام 1950 ليصبح المنتخب الإيطالي صاحب أطول مدة لمنتخب يحمل فيها لقب كأس العالم.



