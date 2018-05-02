أول رد إيراني على الاتهامات المغربية بدعم "البوليساريو"

نفت سفارة إيران في الجزائر اتهامات المغرب لطهران بدعم "جبهة البوليساريو"، التي قطعت بموجبها الرباط علاقاتها مع إيران.

وأكدت السفارة في بيان نشرته على موقعها: "نفيها القاطع للادعاءات المغربية عن علاقة هذه السفارة بنشاطات جبهة البوليساريو"، مؤكدة "التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر".

‏وأعلن المغرب الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وعزمه إغلاق سفارته في طهران، وطرد السفير الإيراني من الرباط، ردا على "تعاون طهران مع "جبهة البوليساريو" بوساطة "حزب الله"، لاستهداف أمن المغرب ومصالحه العليا".

فيما نفت "جبهة البوليساريو" اتهامات المغرب بتلقيها مساعدات من إيران، التي قطعت الرباط علاقاتها معها إثر هذه المساعدات التي تؤكدها الرباط وتنفيها طهران.