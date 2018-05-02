شرط مصيري من أمريكا لدول الشرق الأوسط بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بعد أن اتهم إيران بأنها "التي تغير قواعد المنطقة"، وبالتالي تشجيع الدول الأخرى على السعي للحصول على أسلحة نووية.





ووفقًا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يجب إجبار إسرائيل على التفكير في التخلي عن أسلحتها النووية المزعومة دون اعتراف جميع دول الشرق الأوسط بحق الدولة اليهودية في الوجود.





في حين أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فقد ذكرت مراراً وتكراراً أن قضية الأسلحة النووية لا يمكن فصلها عن القضايا الأمنية في الشرق الأوسط، بما في ذلك علاقات تل أبيب المعادية تاريخياً مع جيرانها العرب. كما ادعت إسرائيل أن بعض الموقعين - إيران وسوريا وليبيا - لا يمتثلون للمعاهدة وحاولوا تطوير برامج نووية.





وقد سعت مصر، على سبيل المثال، إلى جعل المجتمع الدولي يناقش الأسلحة النووية المزعومة لإسرائيل من خلال القرارات، فقد عرقلت الولايات المتحدة محاولتها عام 2015 للدفع باتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية دون مناقشة قضايا الأمن الإقليمي في مؤتمر للأمم المتحدة.





وفي الأسبوع الماضي، أعربت واشنطن عن تمسكها بشرق أوسط خال من الأسلحة النووية، واعتمدت بطريقة ما، موقف إسرائيل، بعد أن قدمت ورقتي موقف إلى لجنة جنيف التحضيرية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020.





وحسب وكالة "سبوتنيك"، جاء في الورقة: "للأسف، عانت الجهود الرامية إلى إحراز تقدم من الاختلافات المفاهيمية بين الدول الإقليمية فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه المنطقة وعدم رغبة بعض الدول الإقليمية في معالجة هذه الاختلافات بشكل بناء. وبدلاً من معالجة هذه القضايا مباشرة مع جيرانها الإقليميين، سعت بعض الدول الإقليمية إلى استخدام دورة المراجعة [المعاهدات] كطريقة لفرض العمل، بما في ذلك محاولة فرض شروط لا يمكن أن تحشد توافقًا في الآراء بين الدول الإقليمية. مثل هذه الجهود خاطئة وغير منتجة".





وفي أوراق مواقفها، أشارت الولايات المتحدة أيضا إلى محادثات عام 2012 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تحتفظ بها فنلندا، مشيرة إلى أنه كان ينبغي معالجة المفاوضات حول الأسلحة النووية مع بعض القضايا السياسية والأمنية في المنطقة.





كما قالت أمريكا في أوراق مواقفها: "تعاني منطقة الشرق الأوسط من نقص مستمر وثابت في الثقة بين الدول الإقليمية، بسبب عقود من عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة والانقسام ذي الدوافع السياسية. إن الجهود لبناء الثقة والائتمان في المنطقة معقدة بشكل كبير بسبب رفض عدد من الدول الإقليمية الاعتراف بإسرائيل وإشراكها كدولة ذات سيادة والميل إلى اتخاذ إجراءات خلافية لعزل إسرائيل حيثما أمكن."





وأبرزت الولايات المتحدة أن العراق وإيران وليبيا وسوريا قد اتبعت برامج أسلحة نووية غير معلن عنها، مما أعاد تأكيد موقف إسرائيل.





وأوضحت ذلك في أوراق مواقفها، حيث قالت: "يتفاقم انعدام الثقة في المنطقة بسبب وصية عدم الامتثال المستمر والجاري في المنطقة مع الالتزام المتعلق بـ[أسلحة الدمار الشامل]. وتستمر إيران على وجه الخصوص في الانخراط في أنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة."





وكان قد أعلن بنيامين نتنياهو، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أن إسرائيل قد جمعت أدلة، يزعم أنها تكشف عن أكاذيب إيران بشأن برنامجها النووي بعد التوقيع على الصفقة النووية الرائدة في عام 2015.





ومن المعتقد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من أن تل أبيب لم تؤكد أو لا تنكر أنها قوة نووية. وتشير التقديرات إلى أن هذا البلد يمتلك في أي مكان ما بين 75 و 400 رأس حربي نووي، بالإضافة إلى آليات مختلفة لتوصيل الأسلحة النووية.



