وزير المالية: المملكة تتجه صوب خفض عجز الميزانية إلى 7 %

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف متحدثاً خلال مؤتمر في الرياض، أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدماً كبيراً في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.

وكانت السعودية توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018، بما يعادل 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 230 مليار ريال العام الماضي.

وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.