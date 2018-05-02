بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل لقاء ليفربول ورما مجانا

يحل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضيفا على نظيره روما الإيطالي، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.





وأكدت قناة إي بي سي 1 الفضائية الأثيوبية بث مباراة ليفربول وروما مساء الأربعاء على القمر الصناعي نايل سات.





تردد القناة





11513





الاستقطاب





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الترميز





27500







