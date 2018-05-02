بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل لقاء ليفربول ورما مجانا
الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:09 ص
الفجر الرياضي
يحل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضيفا على نظيره روما الإيطالي، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وأكدت قناة إي بي سي 1 الفضائية الأثيوبية بث مباراة ليفربول وروما مساء الأربعاء على القمر الصناعي نايل سات.
تردد القناة
11513
الاستقطاب
رأسي V – 27500
الترميز
27500
المزيد عن: ليفربول قنوات ناقلة روما دوري الأبطال التردد