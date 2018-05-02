حكايات اليوم.. حسين بن طلال ملكًا للأردن.. ورحيل عائشة التيمورية

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 2 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 2 مايو، تنصيب الملك حسين ملكًا على الأردن ليتولى الحكم رسميًا بعد أبيه الملك طلال الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس 1952 بسبب المرض، ورحيل الكاتبة المصرية عائشة التيمورية.





إعلان مقتل "بن لادن"

2 مايو 2011 أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام آباد.

و أسامة بن لادن مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق؛ وهو تنظيم سلفي جهادى مسلح أنشئ في أفغانستان سنة 1988، قامت القاعدة في إطار حربها على ما يصفهم باليهود والصليبين بالهجوم على أهداف مدنية وعسكرية في العديد من البلدان أبرزها هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات لندن 7 يوليو 2005 وتفجيرات مدريد 2004, أعلن بالاشتراك مع أيمن الظواهري عام 1998م تأسيس الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبين، والتي نجم عنها لاحقاً ما يسمى الحرب على الإرهاب أو الحملة الصليبية العاشرة.





حسين بن طلال ملكًا للأردن





في مثل هذا اليوم عام 1953 نصب الملك حسين ملكًا على الأردن ليتولى الحكم رسميًا بعد أبيه الملك طلال الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس 1952 بسبب المرض.

والحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي، ملك المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1952 حتى وفاته عام 1999، حيث عُزل والده طلال بن عبد الله بن حسين، وحكم الحسين الأردن ذات النظام الملكي الدستوري لأطول فترة من بين أفراد أسرته الذين توّجو كملوك للأردن منذ 1921.

حافظ حسين على عرشه في الأردن في فترة حساسة ومتوترة، خاض الأردن أثنائها ثلاثة حروب مع إسرائيل، من ضمنها حرب 1967، التي فقد فيها السيطرة على الضفة الغربية واحتلتها إسرائيل.

ميلاد الملك فيصل الثاني

الملك فيصل الثاني بن غازي بن فيصل بن حسين بن علي الهاشمي من مواليد 2 مايو 1935، وهو ثالث وآخر ملوك العراق من الأسرة الهاشمية.

وهوالابن الوحيد للملك غازي، آل العرشُ إليه عام 1939 عقب مقتل والده الملك غازي ، وأصبح ملكاً تحت وصاية خاله الأمير عبد الإله ، حتى بلغ السن القانونية للحكم وتوج ملكا في 2 مايو 1953 واستمر في الحكم حتى مقتله في 14 تموز 1958 بقصر الرحاب الملكي بالعاصمة بغداد مع عدد من أفراد العائلة المالكة، بوفاته انتهت سبعة وثلاثين عاما من الحكم الملكي الهاشمي بالعراق، ليبدأ بعدها العهد الجمهوري.

لكن بقي الفرع الأردني من العائلة الهاشمية التي يرتبط بصلة القرابة بها فهو ابن ابن عم الملك حسين بن طلال ملك الأردن.

رحيل عائشة التيمورية

وفي مثل هذا اليوم عام 1902، رحلت عن عالمنا الأديبة المصري عائشة التيمورية.

وهي ابنة إسماعيل باشا تيمور رئيس القلم الافرنجي للديوان الخديوي في عهد الخديوي إسماعيل يُعادل منصب وزير الخارجية حاليًا، ثم أصبح رئيسًا عامًا للديوان الخديوي، كان اسم والدتها هو ماهتاب هانم وهي شركسية تنتمي للطبقة الارستقراطية، وهي أخت العالم الأديب أحمد تيمور ولكن من أم أخرى هي مهريار هانم وهي شركسية الأصل، وعمة الكاتب المسرحي محمد تيمور، والكاتب القصصي محمود تيمور.

منصور بن عبد العزيز آل سعود

وكذلك رحل عن عالمنا 2 مايو 1951، منصور بن عبد العزيز آل سعود، هـو أحد أعضاء الأسرة المالكة السعودية، شغل سابقاً منصب وزير الدفاع والمفتش العام السعودي حتى وفاته. وهو الابن الثامن من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ووالدته الأميرة شهيدة وهي من اصل ارمني.