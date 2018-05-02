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أزمة في الأهلي بسبب تصريحات تركي آل الشيخ

الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:06 ص
أزمة في الأهلي بسبب تصريحات تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة النادي الأهلي بسبب تصريحات المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، والتي أكد فيها استعداده لدعم الفريق بجهاز فني عالمي خلال الفترة القادمة لتعويض الخروج من كأس مصر وخسارة مباراة القمة أمام الزمالك، لضمان المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري.

وأثارت التصريحات التي أدلى بها "آل الشيخ" حالة من القلق الشديد وذلك لأنها جاءت قبل أيام قليلة من موقعة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، مما يسبب في تشتيت اللاعبين والجهاز.

وكان "الشيخ" قد تسبب في أكثر من أزمة للنادي رغم دعمه المالي الكبير للفريق خلال الفترة الماضية.
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