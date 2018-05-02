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رئيس الوزراء يصل قاعة المؤتمرات لافتتاح معرض الحرف اليدوية

الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:03 ص
رئيس الوزراء يصل قاعة المؤتمرات لافتتاح معرض الحرف اليدوية
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية
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يحي حلمي
 
وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل الى قاعة المؤتمرات لافتتاح معرض التصميم والحرف اليدوية "مصرى".

وتنظم المعرض وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين ويتضمن المعرض طرح تصميمات الحرف اليدوية على مساحة قدرها 25000م٢ لمدة أربعة أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر فى الفترة من 2 إلى 5 مايو 2018.

ويهدف هذا المعرض إلى تطوير تصميمات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية المصرية وإعدادها للتحول إلي القطاع الرسمي استعداد للتصدير، ووضع الحرفيين والمصممين المصريين على الخريطة الدولية للمعارض من خلال إستقطاب مشترين دوليين من مختلف بلدان العالم للتعرف على إمكانياتهم و فتح اسواق جديدة لهم داخل تلك البلدان.

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