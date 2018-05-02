المرصد السوري يعلن مقتل 100 شخص فى معارك جنوبى دمشق
الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:02 ص
وكالات
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل
100 شخص، فى المعارك التى بدأت قبل أسبوعين جنوبى العاصمة دمشق .
وأضاف المرصد السورى - حسبما أفادت قناة
(الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات مازالت مستمرة فى مناطق الحجر الأسود
واليرموك وأطراف من بلدة يلدا، وقتل أيضا 86 من تنظيم داعش .
وكانت قوات الجيش السورى قد حققت أمس تقدما
فى المنطقة الفاصلة بين بلدة يلدا والحجر الأسود، وفرضت سيطرتها على الكتل المطلة على
مقبرة الشهداء فى حى التقدم جنوب مخيم اليرموك .
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