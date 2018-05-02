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المرصد السوري يعلن مقتل 100 شخص فى معارك جنوبى دمشق

الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:02 ص
المرصد السوري يعلن مقتل 100 شخص فى معارك جنوبى دمشق
معارك جنوبى دمشق
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وكالات
 

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 100 شخص، فى المعارك التى بدأت قبل أسبوعين جنوبى العاصمة دمشق .

 

وأضاف المرصد السورى - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات مازالت مستمرة فى مناطق الحجر الأسود واليرموك وأطراف من بلدة يلدا، وقتل أيضا 86 من تنظيم داعش .

 

وكانت قوات الجيش السورى قد حققت أمس تقدما فى المنطقة الفاصلة بين بلدة يلدا والحجر الأسود، وفرضت سيطرتها على الكتل المطلة على مقبرة الشهداء فى حى التقدم جنوب مخيم اليرموك .

 

المزيد عن: مقتل 100 شخص معارك جنوبى دمشق سوريا دمشق
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