المرصد السوري يعلن مقتل 100 شخص فى معارك جنوبى دمشق

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 100 شخص، فى المعارك التى بدأت قبل أسبوعين جنوبى العاصمة دمشق .

وأضاف المرصد السورى - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات مازالت مستمرة فى مناطق الحجر الأسود واليرموك وأطراف من بلدة يلدا، وقتل أيضا 86 من تنظيم داعش .

وكانت قوات الجيش السورى قد حققت أمس تقدما فى المنطقة الفاصلة بين بلدة يلدا والحجر الأسود، وفرضت سيطرتها على الكتل المطلة على مقبرة الشهداء فى حى التقدم جنوب مخيم اليرموك .