ليفربول "صلاح" يخشى انتفاضة روما في نصف نهائي دوري الأبطال

يحل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضيفا على نظيره روما الإيطالي، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.





يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وتأكيد جدارته بالتأهل لنهائي دوري الأبطال، بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدفين في لقاء الذهاب.





وقرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اصطحاب 22 لاعبا للقاء اليوم وهم: "كاريوس ، كلاين ، فان ديك ، فينالدوم ، لوفرين ، ميلنر ، فيرمينو ، صلاح ، هندرسون ، كلافان ، مورينو ، ماني ، لالانا ، مينيوليه ، روبرتسون ، إنجز ، سولانكي ، جونز ، وارد ، وودبورن ، ماسترسون ، ألكسندر أرنولد".





وعلى الجانب الأخر يتسلح فريق روما في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق ريمونتادا تاريخية وخطف بطاقة التأهل للقاء النهائي للبطولة.





وأعلن الجهاز الفني لفريق العاصمة الإيطالية قائمته للقاء اليوم والتي جاءت كالتالي:-





"أليسون وروماجنولي، سكوروبسكي، لوكا بيليجريني ، خوان خيسوس ، كولاروف ، كابرادوسي ، فازيو ، فلورينزي ، بيريز، مانولاس. نيانجولان، بليجيريني، دي روسي، غونالونز، جيرسون، دزيكو ، شيك ، أندير ، أنتونوتشي، الشعراوي".