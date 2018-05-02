ياسر جلال ونور ومحمد رياض في صدارة بوستر "رحيم"





ويرصد مسلسل "رحيم" قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكا ته.

















طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "رحيم" البوستر الرسمي له، والذي حمل أبطال العمل في مقدمتهم النجم ياسر جلال والفنانة نور والفنان محمد رياض.