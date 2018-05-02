الخميس.. "شروط الترشح لانتخابات النقابات العمالية" ندوة بمركز النيل ببنها

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات غدا الخميس 3 مايو ندوة تثقيفية حول شروط ومستندات الترشح لانتخابات النقابات العمالية 2018 المزمع إجراءها فى الفترة من 16 مايو الجارى حتى 14 يونيه القادم تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.





وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام إن الندوة التثقيفية سوف تناقش دور اللجان النقابية فى الحد من الاضرابات العمالية ودعم مطالب العمال امام الجهات المختصة وفقا للأليات التى وضعها الدستور والقانون بالإضافة الى تفعيل دور اللجان النقابية فى مساندة عملية التنمية وزيادة الانتاج.



