سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-5-2018 في محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها في ختام تعاملات بنحو جنيهان متأثرة بالهبوط العالمى إلى 1301 دولار.



وسجب سعر الجرام من عيار ١٨ سجل ٥٤٩ جنيها للجرام، وعيار ٢١ سجل ٦٤٠جنيه، وعيار ٢٤ سعر ٧٣٢ جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب ٥١٢٤ جنيه.





