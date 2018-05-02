الأرصاد: أربعاء ماطر بمعظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، الرياض، الباحة، عسير، جازان، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة).





وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. حسب صحيفة "سبق"







