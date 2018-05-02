ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأرصاد: أربعاء ماطر بمعظم مناطق المملكة

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:45 ص
الأرصاد: أربعاء ماطر بمعظم مناطق المملكة
طباعة
الفجر السعودي
 
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، الرياض، الباحة، عسير، جازان، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. حسب صحيفة "سبق"


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الانتاج الحربي
-
x
18:30
-
الزمالك
دوري أبطال أوروبا
روما - إيطاليا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
16:30
-
إنبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/2/2018 10:20:17 AM