د. حماد عبدالله يكتب: توزيع المجندين على " الجبهة "!!

أنتقل بحضراتكم إلى مرحلة ما بعد إنتهاء فترة التدريب العسكرى فى معسكرات "بنى يوسف" ، وإنتقالنا جميعاً إلى فروع سلاح المهندسين ، وكان من حظى مع زملاء لى ، أن نتخصص فى المساحة العسكرية ، وننتقل بمهماتنا إلى مدرسة المساحة العسكرية بالخليفة المأمون ، أى فى مدينة العباسية ، "حيث الحضر" ، وبجانب وسائل المواصلات التى تنقلنا إلى منازلنا بيسر ، ومع أن فترة الدراسة أو الإعداد ، لن تتعدى الأربعة شهور ، إلا أننا لم نستطع التحمل ،فكل إرادتنا موجهة إلى ضرورة الذهاب إلى "جبهة القتال على خط المواجهة "، وكان ذلك واضحاً فى توترنا ، حيث نتلقى دروس المساحة العسكرية ، وهى قريبة جداً لعلوم الهندسة التى درسناها فى المرحلة الجامعية وكانت تلك المدرسة العسكرية ، يقوم فيها على التدريس ضباط مهندسون متخصصون فى الهندسة الميدانية ، ورسم العمليات ، وعلوم الجيوتقنية فى الطبوغرافيا ، والجغرافيا البيئية ، والإيكولوجى ، لقد إستطعنا أن نحصل على علوم فى غاية الحيوية ، وفعلاً أصبحنا بعد إنتهاء الدورة ، والترقى إلى رتبة

( العريف مؤهلات عليا ) فى تخصص المساحة العسكرية ، شيىء "مشرف وفخر عظيم "، وهنا جاء دور التوزيع كما تمنينا على جبهات القتال "للإلتحاق بالوحدات القتالية " فى مدن المواجهة ، وكان حظى الجميل ، منطقة قيادة "قطاع سفاجا بالبحر الأحمر" ، وفى هذا الزمن كانت "سفاجا" هى المجهول لأغلب المصريين ، وخاصة الشباب ، وكان لظروف الحرب لا يمكن الوصول إليها إلا عبر سكك حديد مصر من القاهرة إلى قنا ( القطار العسكرى حوالى 24 ساعة سفر ) ثم من مدينة قنا فى طريق ( وعر ) متعرج يخترق ، سلاسل جبال البحر الأحمر شرقاً حوالى مائتين وعشرون كيلومتر حتى مدينة "سفاجا" على البحر الأحمر ،

وكان موقع القيادة فى أعلى الجبل المطل على المدينة وعلى الميناء العسكرى فى إستراحة كانت تعرف ( بإستراحة الجراد ) وأعتقد مازالت موجودة ، رغم كل التغيرات العظيمة التى حدثت فى كل شاطىء البحر الأحمر بعد إنتصارنا فى أكتوبر 1973.

وفى تلك المنطقة والتى وصلت إليها بعد سفر يومين ، تم توزيعى مرة أخرى إلى "جزيرة سفاجا " فى البحر الأحمر مساحتها (2 كم مربع ) تقريباً ، ضمن فصيلة من 28 جندى "وضابط شرف ، وشاويش" ، وأنا المؤهلات العليا الوحيد ضمن هؤلاء الزملاء الأعزاء ، والذى لا يمكن أن أنسى إسم واحد فيهم مادمت حياً ، حيث قضيت خدمتى العسكرية كلها فى تلك المنطقة وهذه الجزيرة ، وحتى بعد أن ترقيت ضمن مجموعة المؤهلات العليا التى إنتقلت لمدة 45 يوماً لإعداد مقر جديد" لكلية الضباط الإحتياط " فى مدينة " أسنا بالصعيد "، بعد ضرب العدو لكلية الضباط الإحتياط فى " الماظة بالقاهرة "، حيث إستمر العدو فى ضرب العمق المصرى فى المدن والقرى والمدارس والمصانع والمستشفيات والطرق وسكك الحديد ، بهدف النصر على المصريين "لإضعاف قوتهم المعنوية "، ولكن أبداً ، لم يستطع العدو بكل من خلفه وساندة من قوات دولية أن تخضع "مصر" ، أبداً ، إرتفعت روحنا المعنوية ، ومدرسة بحر البقر ، شاهد على العدوان السافر من الإسرئليين على أطفالنا ، ومع ذلك صمدنا .