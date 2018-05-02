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حريق ضخم في جامعة بغداد بالعراق

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:53 ص
حريق ضخم في جامعة بغداد بالعراق
جامعة بغداد - أرشيفية
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وكالات
 

اندلع حريق داخل مختبر للحاسبات في جامعة بغداد الكائنة في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية.

 

وقال مصدر أمني عراقي، إن الحريق تسبب بخسائر مادية دون أي إصابات بشرية.

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق"، وأن السبب المحتمل للحريق، هو حدوث تماس كهربائي.

 

وتشهد مختلف المدن العراقية بما فيها بغداد، وقوع مثل هذه الحوادث وتندلع الحرائق بين فترة وأخرى، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تؤكد الجهات المعنية أن معظمها يحدث بسبب تهالك التمديدات الكهربية.

 

المزيد عن: مختبر للحاسبات حريق ضخم حريق جامعة بغداد العراق
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