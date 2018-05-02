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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين التضامن ومدينة الأثاث

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:52 ص
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين التضامن ومدينة الأثاث
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية
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يحي حلمي
 
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وشركة مدينة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين لإقامة معرض اثاث متخصص تحت اسم "فيرنكس" دخل مدينة دمياط لخدمة الورش والمصانع. 

كما شهد رئيس الوزراء بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وبنك الإسكندرية والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لإقامة عدد من المعارض داخل مصر للحرف اليدوية. 

يأتي ذلك على هامش افتتاح معرض الحرف اليدوية الذي تنظمه وزارة التضامن تحت رعاية وحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

المزيد عن: مدينة الأثاث شريف إسماعيل رئيس الوزراء أخبار مصر
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