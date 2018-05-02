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تفاصيل شخصية شيري عادل في مسلسل "السهام المارقة"

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:47 ص
تفاصيل شخصية شيري عادل في مسلسل السهام المارقة
شيري عادل
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الفجر الفني
 
تواصل الفنانة شيري عادل، تصوير دورها في مسلسل "السهام المارقة"، والذي تجسد من خلاله شخصية فتاة مسيحية ويقوم  بعض أعضاء تنظيم داعش بأسرها وإجبارها على الإسلام.

ويضمّ العمل الدرامى، للمخرج محمود كامل، مجموعة متميزة من نجوم العالم العربى، حيث يشارك من مصر كل شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز وشيرى عادل، ويشارك من فنانى العالم العربى كل من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه، والفنان العراقى كامل إبراهيم، وهو من إنتاج محمد حفظى ومعز مسعود.


وتدور أحداث المسلسل قضية استعراض تنظيم داعش الإرهابى، ويحاول مؤلفو العمل الثلاثى محمد وشيرين وخالد دياب كشف هذه الجماعة وكذبهم وتحريفهم للدين.

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