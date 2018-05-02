العراق: مقتل وإصابة 20 شخصًا بهجوم لداعش في الطارمية

أصدر مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء الثلاثاء، توضيحاً بشأن الهجوم الذي وقع بقضاء الطارمية، نافياً الأنباء عن انتشار مسلحي وعصابات داعش في القضاء.

وقال المركز في بيان بحسب "السومرية نيوز"، أنه "بعد العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية شمالي بغداد ضد الخلايا النائمة، وقتل العديد من الإرهابيين، وأقدمت بقاياهم على استهداف المواطنيين العزل من خلال إطلاق النار عليهم في إحدى القرى النائية في الطارمية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف أن "القوات الأمنية تصدت لتلك العصابة الإرهابية"، نافياً "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن انتشار تلك العصابات الإرهابية في قضاء الطارمية".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية تنتشر في القضاء وتفرض سيطرتها هناك"، لافتاً إلى أن "العمليات مستمرة لملاحقة تلك العصابة الإجرامية".

كما أفاد مصدر أمني في بغداد، أن حصيلة الهجوم في الطارمية انتهت عند 20 قتيلاً وجريحاً، مبيناً أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء، وبدأت حملة تفتيش في منطقة.

وأوضح المصدر أن "حصيلة الهجوم على الطارمية شمالي بغداد، انتهت عند 7 قتلى و13 مصاباً"، وأن خلايا نائمة لداعش هي من نفذت الهجوم.