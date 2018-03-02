أشار مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا إلى أن مواطنه لويس إنريكي الذي انتشرت شائعات أخيراً بشأن إمكانية توليه تدريب تشيلسي الموسم القادم، "لديه القدرة" على القيادة والتألق في إنجلترا.



ويبرز اسم إنريكي، الذي سبق ودرب برشلونة وسيلتا فيغو وروما، من بين الأسماء التي ترددت بقوة خلال الآونة الأخيرة لتولي الإدارة الفنية لـ"البلوز" الذي يدربه حالياً الإيطالي أنطونيو كونتي.



وأبرز غوارديولا الذي كان بدوره مدرباً للبرسا في السابق، أن "(إنريكي) واحد من أفضل المدربين الذين عرفتهم، أعلم أنه يستطيع أن يقوم بعمل جيد للغاية، وأنه لديه القدرة على التألق في البريميير ليغ".



وفي نفس الوقت، قال عن مدرب تشيلسي الحالي إنه "أستاذ على المستوى التكتيكي"، مبرزاً أنه سوف "يترك خلفه إرثاً في كرة القدم الإنجليزية".



وأكد المدرب الإسباني أن "الناس تنسى ما حققه أنطونيو هنا، الناس لا تعلم، لقد أدخل نظاماً جديداً يجري من خلاله استخدام خمسة مدافعين وهناك العديد من الفرق مثل آرسنال تقلده الآن، على المستوى التكتيكي هو أستاذ بحق".



وأضاف: "قدم عملاً جيداً مع المنتخب الإيطالي ومع يوفنتوس، ويقوم الآن بعمل مدهش مع تشيلسي، الأمر المؤكد هو أنه سيترك إرثاً في كرة القدم الإنجليزية".

