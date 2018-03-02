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إجراء الكشف الطبي على 1600 مريض بفيروس "سي" بالمجان بكفر الشيخ

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:58 م
إجراء الكشف الطبي على 1600 مريض بفيروس سي بالمجان بكفر الشيخ
قافلة لعلاج مرضى فيروس سي - أرشيفية
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أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، توقيع الحملة القومية لعلاج فيرس "سي" بالمركز الطبي، من الكشف الطبي على 1600حالة وسط إقبال كبير من الأهالي.

وأكدت في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحملة شهدت اليوم الجمعة ، إقبالاً كبيرًاً من المواطنين، مشيرة إلى أنها بالمجان ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مصر خالية من فيرس سي 2020" تحت رعاية  اللواء  السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

وأوضحت أنها مستمرة لمدة  10 أيام بالمركز الطبي بالحامول، مناشدة أهالي الحالمول بالتوجه لإجراء الكشف الطبي عليهم.
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