قال مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني أوناي إيمري، اليوم الجمعة، إنهم يسعون لإقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وإهداء التأهل للدور التالي إلى النجم البرازيلي نيمار المصاب في مشط القدم، مكذباً في نفس الوقت وجود أي توتر مع الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل الأول.



وصرح إيمري في المؤتمر الصحافي عشية ملاقاة تروا في الدوري الفرنسي: "لدينا رغبة أكبر في التدراك وإهداء الانتصار له (نيمار)".



يذكر أنه بعد اللعب أمام تروا، سيستضيف الفريق الباريسي ريال مدريد في إياب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ بعد أن كان خسر أمام الفريق الإسباني في مدريد بنتيجة 3-1.



وتكرر سؤال المدرب الإسباني عن حالة التوتر بين ناديه الفرنسي والجهاز الطبي لمنتخب "راقصي السامبا"، بسبب إصابة نيمار بكسر في مشط القدم، والذي سيبعده حتى نهاية الموسم الحالي، إذ من المتوقع أن يعود للمشاركة قبيل بدء مونديال روسيا 2018 شهر يونيو (حزيران) القادم.



وقال إيمري إن الإصابة كانت "التواء في الكاحل، ولكن أضيف لها بعد ذلك كسر في مشط القدم، لقد رأيت صورة الأشعة لأنني تعرضت لهذه الإصابة (في السابق).. هناك علاقة طيبة بيننا وهناك اتصال".



وأضاف: "هي إصابة قد تحدث لأي لاعب، ولكن حين يتعرض لها لاعب كنيمار، يخرج الكثير من الأخبار، وبعضها يكون مجرد تكهنات، ولكننا تحدثنا عن الأمر بمنتهى الوضوح".



كما أشار مدرب الباريسيين إلى أنهم التقوا بالجهاز الطبي لمنتخب البرازيل الثلاثاء الماضي، قبل أن يرحل نيمار إلى بلاده للخضوع للجراحة التي ستجرى غداً.



وسيكون البديل المحتمل لنيمار، هو الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي يمر بفترة طيبة للغاية من حيث الأداء والتهديف منذ مطلع العام الجاري.



وقال إيمري إن دي ماريا "يمكنه اللعب في المنطقة الهجومية، سواء على الجهة اليسرى أو اليمنى، هو في حالة جيدة"، مضيفاً أن هناك 3 إصابات أخرى في صفوف لاعبيه، وهم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والمدافع البرازيلي ماركينيوس، والحارس الفرنسي ألفونس أريولا.



وصرح أن "الإصابة الصغيرة" التي يعاني منها مبابي، وهي كدمة في الكاحل تعرض لها يوم الأربعاء أمام مارسيليا، ستتضح تفاصيلها خلال "الساعات المقبلة"، مضيفاً: "سنرى الوضع في التدريبات وسنرى كيف سيشعر".