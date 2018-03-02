هشام نزيه يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية في ختام "الكاثوليكي للسينما"

منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الموسيقار هشام نزيه، جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "الأصليين"، وذلك خلال حفل ختام فعالياته، بقاعة الآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة.





وشارك الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان والأب كمال لبيب الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان، وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج سمير سيف، في تسليم درع الجائزة.





وشهدت الدورة ال66، مشاركة 5 أفلام هي: "فوتوكوبي" للمخرج تامر عشري، "الأصليين" للمخرج مروان حامد، "علي معزة وإبراهيم" للمخرج شريف البنداري، "أخضر يابس" للمخرج محمد حماد، "مولانا" للمخرج مجدي أحمد علي.