صالح جمعة يشارك في خسارة الفيصلي أمام الهلال بالدوري السعودي

نجح فريق الهلال السعودي في تحقيق الفوز على فريق الفيصلي والذي يتواجد ضمن صفوفه اللاعب المصري صالح جمعة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ23 لبطولة الدوري السعودي.

وسجل الفنزويلي ريفاس هدف اللقاء الوحيد للهلال في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وشهد اللقاء مشاركة صالح جمعة الذى تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن يقرر المدير الفني الدفع به بدلا من محمد أبوسبعان في الدقيق 60 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 52 في صدارة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 33 في المركز الثالث.