1.4 % ارتفاع فى سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

ارتفع سعر الذهب بشكل قوي عند تسوية اليوم الجمعة، مستفيداً من خسائر الأسهم والدولار على خلفية مخاوف الحرب التجارية، لكنه سجل هبوطاً أسبوعياً.





وتلقى المعدن النفيس اليوم دعماً من هبوط الدولار وأسواق الأسهم العالمية، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الحرب التجارية أمراً جيداً ويسهل الفوز به، بعد ساعات من قراره فرض رسوم على وارادات الصلب والألومنيوم.





وارتفع سعر العقود الأجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 1.4% أو ما يعادل 18.20 دولار ليبلغ 1323.40 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%.





وبحلول الساعة 6:51 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 1320.81 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة تراجع المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ستة عملات رئيسية 0.3% إلى 89.98 دولار.





واستهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم على تراجع ملحوظ، ليفقد "داو جونز" نحو 300 نقطة من قيمته، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية.