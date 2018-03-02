مدرب نيوكاسل: ليفربول ليس محمد صلاح فقط فهناك ماني وفيرمينو





أشار رافاييل بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلي أنه سيواجه ليفربول كـ"فريقا كاملا" وليس فقط محمد صلاح، وذلك مساء السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وقال بينيتيز في تصريحات صحفية: "الأمر ليس متعلّقا بصلاح فقط، هناك روبرتو فيرمينو وساديو ماني، أي لاعب يمكن أن يشكل تهديدًا، لديهم السرعة، ليس فقط هو، يجب أن نحاول مراقبة الجميع بتركيز تام".

وتابع: "لدى ليفربول سرعة تنفيذ الهجمات المضادة، إنه جيد فعلا في هذا الأمر، عندما يملك السرعة والكرة والقدرات الفنية، يصبح الأمر صعبا، وعلينا بدورنا الإستفادة من الثقة التي كسبناها من الفوز على مانشستر يونايتد، في هذه المباراة".

وعلي النقيض أوضح بينيتيز أنه يراقب صلاح منذ فترة طويلة، قائلاً: "راقبته منذ أن جاء إلى إنجلترا، لأنه لدي صديق يعمل في مصر وكنا نتحدّث عنه، كنا نتحدّث عن هذا الخيار، لكن من الواضح أنه لا يمكنك ضمه بالأموال المتوفّرة حاليا".

وواصل: "لقد تحسّن كثيرا ويقدم عملا جيّدا، يلعب في فريق هجومي ويملك عقلية هجومية".