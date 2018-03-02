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بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:48 م
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بإمبابة (فيديو وصور)
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ميسون أبو الحسن
 
نظم النائب إيهاب الخولي عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، مؤتمرًا جماهيريًا، مساء اليوم الخميس؛ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية 2018، وذلك بمدينة العمال بإمبابة.



جاء ذلك بحضور الروائي والبرلماني يوسف القعيد، والنائبة لميس جابر، وثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، والنائب أسامة الغزالي حرب، وحسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والنائبة نشوى الديب، وعدد من القساوسة والمشايخ.


وقال إيهاب الخولي عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن مشاركة الآلاف اليوم، تأكيد على أن مسلمو مصر ومسيحيوها على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
بحضور نواب.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم "السيسي" بإمبابة (فيديو وصور)
المزيد عن: انتخابات الرئاسة النائب إيهاب الخولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إيهاب الخولى أسامة الغزالى حرب
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