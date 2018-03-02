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موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:53 م
موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق إنبي، مع منافسه فريق الأهلي، يوم الأحد 11-3-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.


وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-


- قناة أون سبورت

- قناة دي أم ي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق اللأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بينما يحل فريق إنبي في المركز السادس برصيد 39 نقطة.
المزيد عن: مباراة الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي إنبي
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