موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الجمعة 02/مارس/2018 - 09:53 م
أحمد عصام
يلتقي فريق إنبي، مع منافسه فريق الأهلي، يوم الأحد 11-3-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم ي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق اللأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بينما يحل فريق إنبي في المركز السادس برصيد 39 نقطة.
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