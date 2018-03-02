موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة





يلتقي فريق إنبي، مع منافسه فريق الأهلي، يوم الأحد 11-3-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.









وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-









- قناة أون سبورت





- قناة دي أم ي الرياضية





- النايل سبورت الرياضية





ويحتل فريق اللأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بينما يحل فريق إنبي في المركز السادس برصيد 39 نقطة.