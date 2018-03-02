موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الجمعة 02/مارس/2018 - 09:52 م
أحمد عصام
يلتقي فريق الزمالك، مع منافسه فريق الرجاء، يوم الأربعاء 14-3-2018، في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم ي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يحل فريق الرجاء في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
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