موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة





يلتقي فريق الزمالك، مع منافسه فريق الرجاء، يوم الأربعاء 14-3-2018، في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.









وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-









- قناة أون سبورت





- قناة دي أم ي الرياضية





- النايل سبورت الرياضية





ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يحل فريق الرجاء في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.



