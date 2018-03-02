ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:52 م
موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة
طباعة
أحمد عصام
 

يلتقي فريق الزمالك، مع منافسه فريق الرجاء، يوم الأربعاء 14-3-2018، في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.


وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-


- قناة أون سبورت

- قناة دي أم ي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يحل فريق الرجاء في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

المزيد عن: مباراة الزمالك المقاصة الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من الأقرب لحصد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا لهذا الموسم؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
0
x
16:00
0
مصر المقاصة
المصري البورسعيدي
3
x
18:30
1
الأسيوطي سبورت
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
1
x
15:30
2
دبا الفجيرة
الإمارات
0
x
18:15
0
الشارقة
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
نجم المتلوي
1
x
15:00
0
مستقبل قابس
الملعب القابسي
1
x
15:00
0
النادي البنزرتي
الملعب التونسي
1
x
15:30
0
اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري
0
x
16:00
1
الترجي الرياضي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
0
x
17:00
1
إتحاد الجزائر
وفاق رياضي سطيف
1
x
19:00
0
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الأهلي
3
x
17:00
2
الخريطيات
السيلية
1
x
19:10
2
الخور
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
3
x
17:25
2
أحد
الباطن
3
x
17:40
4
القادسية
الهلال
1
x
19:30
0
الفيصلي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
2
x
21:30
0
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
نيس
2
x
20:00
1
ليل
موناكو
0
x
21:45
0
بوردو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/2/2018 11:00:13 PM