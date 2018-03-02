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أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الفني في ختام "الكاثوليكي للسينما"

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:49 م
أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الفني في ختام الكاثوليكي للسينما
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سارة إبراهيم - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، السيناريست أحمد عامر، جائزة الإبداع الفني عن سيناريو فيلم "علي معزة وإبراهيم"، كما حصل محمد حماد ومحمد الشرقاوي على نفس الجائزة، عن مونتاج فيلم "أخضر يابس".

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات المهرجان بقاعة الآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة، وشارك الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان والأب كمال لبيب الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان، وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج سمير سيف، في تسليم الدروع.

وشهدت الدورة ال66، مشاركة 5 أفلام هي: "فوتوكوبي" للمخرج تامر عشري، "الأصليين" للمخرج مروان حامد، "علي معزة وإبراهيم" للمخرج شريف البنداري، "أخضر يابس" للمخرج محمد حماد، "مولانا" للمخرج مجدي أحمد علي.
أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الفني في ختام "الكاثوليكي للسينما"
أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الفني في ختام "الكاثوليكي للسينما"
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