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المنتخب يكشف عن موعد إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر سويسرا

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:45 م
المنتخب يكشف عن موعد إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر سويسرا
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أحمد جمال
 
قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر إن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر يفضل إعلان قائمة الفريق لمعسكر سويسرا ومباراتي البرتغال واليونان الوديتين لما بعد الارتباطات الافريقية للأهلي والزمالك والمصري بدوري الابطال وبطولة الكونفدرالية، من أجل ضمان أن يكون اللاعبين المختارين جميعهم في حالة جاهزية وهناك تأكد من أن الاسم المعلن لايعاني من أي إصابات لاقدر الله.



وأضاف نبيه خلال حديثه لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة ميجا اف ام:" ان الرغبة في الاطمئنان التام وراء اختيار اللحظة الاخيرة قبل بدء المعسكر لاعلان الأسماء".
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