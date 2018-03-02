المنتخب يكشف عن موعد إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر سويسرا









وأضاف نبيه خلال حديثه لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة ميجا اف ام:" ان الرغبة في الاطمئنان التام وراء اختيار اللحظة الاخيرة قبل بدء المعسكر لاعلان الأسماء".

قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر إن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر يفضل إعلان قائمة الفريق لمعسكر سويسرا ومباراتي البرتغال واليونان الوديتين لما بعد الارتباطات الافريقية للأهلي والزمالك والمصري بدوري الابطال وبطولة الكونفدرالية، من أجل ضمان أن يكون اللاعبين المختارين جميعهم في حالة جاهزية وهناك تأكد من أن الاسم المعلن لايعاني من أي إصابات لاقدر الله.