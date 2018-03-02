بوتين يتمني لو لم ينهار الاتحاد السوفيتي

أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، اليوم الجمعة، أنه يتمني لو إستطاع العودة بالزمن لبذل كل طاقته لمنع انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991.





وأعرب بوتين عن حنينه إلى الاتحاد السوفييتي، في تصريحات له جوابا على واقعة يتمني لو أنها لم تحدث، وذلك بمنتدى مدينة كالينينغراد.





وأثار بوتين اهتماما واسعا، سنة 2005، عندما قال في خطاب حالة الأمة إن انهيار الاتحاد السوفيتي "أكبر كارثة جيو سياسية حدثت خلال القرن."





وتأتي تصريحات بوتين، بعد يوم على إعلانه تطوير روسيا أسلحة نووية جديدة لا يمكن ردعها، وهو ما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد مثلما كان يحدث في الحقبة السوفييتية.