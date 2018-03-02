ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوتين يتمني لو لم ينهار الاتحاد السوفيتي

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:42 م
بوتين يتمني لو لم ينهار الاتحاد السوفيتي
فيلاديمير بوتين
طباعة
وكالات
 
أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، اليوم الجمعة، أنه يتمني لو إستطاع العودة بالزمن لبذل كل طاقته لمنع انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991.

وأعرب بوتين عن حنينه إلى الاتحاد السوفييتي، في تصريحات له جوابا على واقعة يتمني لو أنها لم تحدث، وذلك بمنتدى مدينة كالينينغراد.

وأثار بوتين اهتماما واسعا، سنة 2005، عندما قال في خطاب حالة الأمة إن انهيار الاتحاد السوفيتي "أكبر كارثة جيو سياسية حدثت خلال القرن."

وتأتي تصريحات بوتين، بعد يوم على إعلانه تطوير روسيا أسلحة نووية جديدة لا يمكن ردعها، وهو ما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد مثلما كان يحدث في الحقبة السوفييتية.
المزيد عن: روسيا بوتين الاتحاد السوفيتي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
0
x
16:00
0
مصر المقاصة
المصري البورسعيدي
3
x
18:30
1
الأسيوطي سبورت
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
1
x
15:30
2
دبا الفجيرة
الإمارات
0
x
18:15
0
الشارقة
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
نجم المتلوي
1
x
15:00
0
مستقبل قابس
الملعب القابسي
1
x
15:00
0
النادي البنزرتي
الملعب التونسي
1
x
15:30
0
اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري
0
x
16:00
1
الترجي الرياضي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
0
x
17:00
1
إتحاد الجزائر
وفاق رياضي سطيف
1
x
19:00
0
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الأهلي
3
x
17:00
2
الخريطيات
السيلية
1
x
19:10
2
الخور
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
3
x
17:25
2
أحد
الباطن
3
x
17:40
4
القادسية
الهلال
1
x
19:30
0
الفيصلي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
2
x
21:30
0
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
نيس
2
x
20:00
1
ليل
موناكو
0
x
21:45
0
بوردو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/2/2018 11:00:02 PM