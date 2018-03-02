اتهمت النيابة بمدينة أوسييك الكرواتية اليوم الجمعة، اللاعب الدولي لريال مدريد لوكا مودريتش بالإدلاء بشهادة كاذبة خلال إحدى القضايا التي نظرها القضاء في هذا البلد الأوروبي عام 2017 الماضي.



وفي بيان نشر على موقعها الرسمي، أوضحت النيابة العامة الكرواتية أنها استنتجت أن "المتهم (مودريتش) ارتكب جريمة الشهادة الكاذبة"، بعد أن قدم معلومات "كان يعرف أنها لا تتوافق مع الحقيقة".



ويعود هذا الاتهام إلى الشهادة التي أدلى بها اللاعب الكرواتي الدولي يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي خلال التحقيق في قضية فساد ضد المدير الفني السابق لفريق دينامو زغرب المحلي، زدرافكو ماميتش.



وتتعلق القضية بتفاصيل معينة تخص عقود كان مودريتش نفسه قد وقعها حين كان لاعباً في دينامو مع مامتيش، قالت النيابة إنها أدرت أرباحاً لمدربه السابق الذي اتهم باختلاس حتى 15 مليون يورو.



ووفقاً للقانون الكرواتي، فإن عقوبة الشهادة الزور تصل للسجن حتى 5 سنوات.



ولم يذكر في البيان اسم المتهم، وفقاً للقانون الكرواتي، بل تحدث عن "مواطن كرواتي ولد عام 1985"، ولكن كل المعلومات الأخرى الواردة فيه تدل على مودريتش وفقاً للصحافة المحلية.