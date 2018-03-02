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أحد أولياء الأمور: "بعض المدرسين بيشربوا مخدرات".. ومعلم: "حالات فردية" (فيديو)

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:48 م
أحد أولياء الأمور: بعض المدرسين بيشربوا مخدرات.. ومعلم: حالات فردية (فيديو)
المدرس أحمد علي
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كساب أحمد
 
نشبت مشادة بين المدرس أحمد علي، والمهندس عبدالحفيظ موسى أحد أولياء الأمور، بسبب حديث الأخير أن بعض المُدرسين يتلفظون بألفاظ لا تليق على وجه الإطلاق، والبعض الآخر يشرب مخدرات مع الطلبة. 

ورد أحمد علي، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" ، المذاع على فضائية "العاصمة" ، مساء الجمعة، على ذلك قائلاً: "كل المهن يوجد فيها السيء والجيد، والحديث على وجود مدرس يشرب مخدرات مع الطلاب حالة فريدة ولا يجب التعميم".

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