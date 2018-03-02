مريم مصطفي لـ "الفجر الرياضي": خسارة اللقب الأفريقي لم تكن متوقعة.. والجمهور سيكون حافز كبير للتتويج باللقب هذا الموسم





أكدت مريم مصطفي لاعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة، إن معسكر سلوفينيا أفاد الفريق بشكل كبير، مؤكدة ان الفريق لعب مباريات ودية صعبة للغاية أمام بطل النمسا وبطل سلوفينيا.









وأضاف مريم في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " : "النادي الأهلي دائمًا يلعب علي تحقيق بطولة أفريقيا، وخسارة اللقب الماضي كانت مفاجأة للجميع، ولكن لن نفرط في التتويج باللقب هذا الموسم أمام جماهيرنا".









وقالت : "البطولة الأفريقية تضم أقوي فرق في القارة السمراء، ويوجد فرق متطورة مثل أندية (تونس - الجزائر - كينيا)، ونادي الشمس جيد ولكنه لم يدعم بشكل كبير خلال الفترة الماضية".









وتابعت : "أسعى لإحراز لقب أفضل لاعبة في مركز الليبرو كعادتي مثل السنين الماضية، واحراز البطولة العربية كان تحفيز جيد للاعبات، والجميع سيبذل كل المجهود للتويج باللقب الغائب عن الفريق من الموسم الماضي".









وأختتمت لاعبة الأهلي تصريحاتها : "نعلم ان جمهور النادي الأهلي سيحضر بكثافة أثناء البطولة، وأتمني ان يكون هذا الحضور عامل إيجابي للفريق علي مدار البطولة".



