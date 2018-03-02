إنفعال ضيوف "خط أحمر" بسبب فيديو رقص طالبات داخل أحد الفصول

نشبت مشادة حادة بين المدرس أحمد على، والمحامية أمل مرسي والمهندس عبد الحفيظ موسى، أحد أولياء الأمور، والمحامية والمتخصصة في شئون الأسرة أميرة السيد أبو العز، بسبب عرض فيديو لرقص طالبات داخل احد الفصول.





وقالت "أبو العز"، خلال الحوار مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "العاصمة"، مساء الجمعة، أن الفصول الفارغة من المدرسين السبب في هذا الانفلات الأخلاقي.





في حين، تساءل المدرس أحمد على خلال حواره في البرنامج: " أين دور الأب والأم".



