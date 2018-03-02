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مدرب المنتخب : لسنا طرف في علاقة فتحي والسعيد بالأهلي ..واللاعبين فخر لمصر

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:41 م
مدرب المنتخب : لسنا طرف في علاقة فتحي والسعيد بالأهلي ..واللاعبين فخر لمصر
منتخب مصر
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أحمد جمال
 
شدد اسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر علي ان منتخب مصر ليس طرفا فيما يحدث هذه الايام في العلاقة بين النادي الاهلي ولاعبيه الدوليين احمد فتحي وعبد الله السعيد.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي اذاعة ميجا اف ام:" إن اللاعبين يؤديان بشكل رائع ومتميز مع النادي الأهلي وما يقدمانه بالفانلة الحمراء تواصل وامتداد لعلاقتهما بالمنتخب وهناك ثقة في انهما يمتلكان من الخبرة والتركيز ما يجعلهما لا يتاثران بأي ظروف وهما فخر لمنتخب مصر".
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