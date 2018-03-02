مدرب المنتخب: الشحات قريب من الانضمام للفراعنة

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر، أن فرص حسين الشحات لاعب مصر للمقاصة والمعار لنادي العين الاماراتي، بالانضمام لصفوف الفراعنة كبيرة جدًا.

وقال نبيه لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة "ميجا إف ام" أن الشحات يحظي بمتابعة واهتمام واعجاب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر، بفضل مستواه الثابت والمتميز في مصر للمقاصة والعين الإماراتي.