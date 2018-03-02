على ماهر يقترب من تدريب سموحة

اقترب علي ماهر المدير الفني لفريق الأسيوطي سبورت، من تولي المهمة الفنية لفريق سموحة مع بداية الموسم المقبل.





وبدأ مسئولو الفريق السكندري المفاوضات مع ماهر، لتولي المهمة الفنية في الموسم الجديد خلفا لميمي عبدالرازق الذي يتولى المهمة الفنية بشكل مؤقت.





ورحب ماهر بعرض سموحة، وطلب تأجيل المفاوضات لحين إنتهاء الموسم.

يذكر أن علي ماهر تألق مع فريق الأسيوطي سبورت هذا الموسم، ليصبح الحصان الأسود في بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 32 نقطة.