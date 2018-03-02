محمد صلاح: أريد أن أكون قدوة لكل المصريين





يقدم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أحد أفضل مواسمه على الإطلاق منذ انتقاله إلى الريدز قادمًا من روما الصيف الماضي، مسجلًا 31 هدف في 37 مباراة لعبها مع الفريق – منهم سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول :"أحاول التحسّن دائمًا لأنني أريد أن أكون قدوة للمصريين".

وأضاف نجم الفراعنة :"من الصعب على اللاعب المصري أن يحافظ على استمراريته ويقدم مستويات راقية لفترة طويلة، كنت أدرك ذلك منذ اليوم الأول لي في بازل، لكنني أردت تغيير ذلك. أعمل بجد وأحاول إصلاح عيوبي، مصر بلد كبير، الجميع يمكنهم إنجاز شيء ما".

وأختتم تصريحاته قائلًا :"أريد من الجميع أن يحلموا ويشعروا بقدرتهم على تحقيق أمور رائعة. الآن، تسعدني ردود أفعال المصريين. يجب على الجميع أن يثقوا بأنفسهم، هذه طريقتي، أحب أن أعمل تحت ضغط حتى أؤدي بشكلٍ أفضل وأطوّر من نفسي".