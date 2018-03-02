"وزير البترول": تنقيب تركيا علي الغاز في المتوسط أمر لا يخص مصر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر قامت بالانتهاء من ترسيم حدودها مع قبرص منذ عام 2003، وتم إيداع اتفاقية ترسيم الحدود في الأمم المتحدة منذ هذا التاريخ، وبعد ذلك قامت الدولة بالتقنيب عن الغاز واكتشفت حقل ظهر، معقبًا:" مفيش حد اتكلم ولا حاجة، ولو كان في اعتراض من تركيا كانوا اتكلموا، نحن لا نعمل في الخفاء".



وتابع "الملا"، خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية " المحور"، مساء الجمعة، أن هناك مناطق قريبة من حقل ظهر طرحت للمزيدات ولا يوجد أي قلق، والحديث على أن تركيا ستنقب عن الغاز في المتوسط أمر لا يخص مصر، لأن الحدود المصرية لا يوجد بها أي شك، معقبًا:" كلامهم مع قبرص مش مع مصر".

