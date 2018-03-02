مدرس: الأسرة السبب الحقيقي وراء تدنى أخلاق الطلبة (فيديو)

قال المدرس أحمد على، إن الأسرة السبب الحقيقي وراء تدنى أخلاق الطلبة بالمدارس، مشيرا إلى أن الطالب لابد أن يكون مؤسس في البداية أخلاقيا في منزله ثم تقوم المدرسة بعد ذلك ببناء الهيكل التعليمي والتربوي له

وأضاف "على"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "العاصمة"، مساء الجمعة، أن الأب والأم ينظران لمفهوم الرعاية بأنه التربية، موضحا أن الأهالي يوفرون الرعاية للأبناء من خلال توفير مسكن جيد ومدرسة جيدة أو ملابس أو إعطائهم دروس خصوصية دون النظر للتربية.