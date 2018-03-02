ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرس: الأسرة السبب الحقيقي وراء تدنى أخلاق الطلبة (فيديو)

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:33 م
مدرس: الأسرة السبب الحقيقي وراء تدنى أخلاق الطلبة (فيديو)
المدرس أحمد على
طباعة
داليا الحسين
 

 

قال المدرس أحمد على، إن الأسرة السبب الحقيقي وراء تدنى أخلاق الطلبة بالمدارس، مشيرا إلى أن الطالب لابد أن يكون مؤسس في البداية أخلاقيا في منزله ثم تقوم المدرسة بعد ذلك ببناء الهيكل التعليمي والتربوي له

 

وأضاف "على"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "العاصمة"، مساء الجمعة، أن الأب والأم ينظران لمفهوم الرعاية بأنه التربية، موضحا أن الأهالي يوفرون الرعاية للأبناء من خلال توفير مسكن جيد ومدرسة جيدة أو ملابس أو إعطائهم دروس خصوصية دون النظر للتربية.  


المزيد عن: مصر المدرس أحمد على العاصمة التوك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
0
x
16:00
0
مصر المقاصة
المصري البورسعيدي
3
x
18:30
1
الأسيوطي سبورت
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
1
x
15:30
2
دبا الفجيرة
الإمارات
0
x
18:15
0
الشارقة
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
نجم المتلوي
1
x
15:00
0
مستقبل قابس
الملعب القابسي
1
x
15:00
0
النادي البنزرتي
الملعب التونسي
1
x
15:30
0
اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري
0
x
16:00
1
الترجي الرياضي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
0
x
17:00
1
إتحاد الجزائر
وفاق رياضي سطيف
1
x
19:00
0
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الأهلي
3
x
17:00
2
الخريطيات
السيلية
1
x
19:10
2
الخور
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
3
x
17:25
2
أحد
الباطن
3
x
17:40
4
القادسية
الهلال
1
x
19:30
0
الفيصلي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
2
x
21:30
0
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
نيس
2
x
20:00
1
ليل
موناكو
0
x
21:45
0
بوردو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/2/2018 11:00:13 PM