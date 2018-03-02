"مسار اجباري" تُشعل حفل "music scene" بـ"مية مية" (صور)

صعدت منذ قليل، فرقة "مسار اجباري"، خشبة مسرح "التوليب"، لاحياء ثاني الفقرات الغنائية لحفل "music scene" ، حيث يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور وعشاق الفريق، الذين حرصو على حضور حفلة فريقهم المفضل.





وهلت "مسار اجباري"، على الحاضرين بغناء اغنيتهم الشهيرة "مية مية" ، والتي استقبلهم الجمهور بالترحيب الحار والتصفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح.





يذكر أن فريق "مسار إجباري" يعد واحدًا من أهم الفرق المستقلة المصرية، من خلال اعتمادها على موسيقى الروك وتقديم أغاني تعبر عن التراث المصري وقضايا المجتمع، ويتكون الفريق من خمسة أعضاء وهم "هاني الدقاق، أيمن مسعود، محمود صيام، أحمد حافظ، تامر عطا الله".