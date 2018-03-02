ننشر الفائز في انتخابات نقيب المهندسين بدمياط



يذكر أنه قد تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في دمياط والذي كان مقررًا عقدها اليوم الجمعة لكي لا تؤثر على سير الانتخابات.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في دمياط، عن فوز المهندس أحمد درويش بمنصب نقيب المهندسين بعد حصوله على أعلى الأصوات في جولة الاعادة التي جمعته مع النقيب السابق هاني قنديل.