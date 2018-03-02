أحد أولياء الأمور: بعض المدرسين يشربون المخدرات مع الطلبة (فيديو)

قال المهندس عبد الحفيظ موسى، أحد أولياء الأمور، إن الطالب يجلس في المدرسة أكثر من المنزل، وهذا يدل على أن المدرسة هى الأساس في التربية والتعليم، لافتَا إلى أن بعض المُدرسين يتلفظون بألفاظ لا تليق على وجه الإطلاق، وبعض المدرسين يشربون مخدرات مع الطلبة



وتابع "موسى" ، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" ، المذاع على فضائية "العاصمة"، مساء الجمعة، أن نجاح مهنة التدريس يأتي من حب المهنة، لكن قيام المدرسيين بالتدريس من أجل الاموال أمر لا يصح .