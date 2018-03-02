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التعليم تعتمد نقل اختبارات "تحريري" العملي والنظري لأسبوعي الاختبارات التحريرية

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:31 ص
التعليم تعتمد نقل اختبارات تحريري العملي والنظري لأسبوعي الاختبارات التحريرية
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الفجر السعودي
 
اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، نقل اختبارات الجانب التحريري للمواد ذات الجانبين "عملي ونظري"، كمواد التفسير والحاسب الآلي وغيرها، إلى أسبوعي الاختبارات التحريرية وضمن جدولها.

وشدد في تعميم لجميع إدارات التعليم على متابعة توزيع خطط المنهج الدراسي في جميع المواد إلى نهاية الأسابيع الدراسية المحددة، في تعاميم التقويم الدراسي لكل عام وتعديل ما يلزم في نظام نور وفِي دليل نظم وإجراءات الاختبارات. حسب صحيفة "سبق"

ويأتي هذا القرار استمرارًا لتطوير نظم وإجراءات الاختبارات وتجويدها بما يُسهم في تحسين الأداء وعمليات التقويم من أجل التعلم.


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