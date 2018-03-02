ثورة فى الإسماعيلية على إبراهيم عثمان





بعدما ظلت جماهير الإسماعيلى تمنى النفس بالفوز باللقب الرابع لبطولة الدورى العام خاصة بعدما أنهوا الدور الأول فى صدارة جدول المسابقة تدهورت نتائج الفرق بشكل كبير فالفريق الذى حصد 40 نقطة مع الدور الأول فى 17 مباراة لم يحصل سوى على 7 نقاط فقط فى الدور الثانى حتى الآن جعلت الفريق فى المركز الثالث وإذا ما عدنا للخلف سنجد أن قلة الموارد المادية كانت سبباً مباشراً فى فقدان فرص المنافسة على بطولة الدورى العام والتراجع إلى المركز الثالث فى جدول المسابقة، إلا أن الخوف من غضب الجماهير كان سبباً مباشراً فى ضياع حلم اللقب الرابع للدراويش بعدما رفضت إدارة النادى العديد من العروض فى يناير الماضى للثنائى إبراهيم حسن ومحمد عواد خاصة أن الأخير قد تلقى عرضاً بـ20 مليون جنيه إلا أن الإدارة قد رفضت خوفاً من رد فعل الجمهور إلا أن هذا المبلغ إذا ما تمت الصفقة كانت ستسمح للإسماعيلى بالتعاقد مع لاعبين مميزين بالفعل بجانب التعاقد مع مدير فنى أجنبى على مستوى عالٍ يستطيع تعويض رحيل الفرنسى ديسابر.





ويبدو أن إدارة الدراويش لم تنظر إلى تجربة الماضى والتى كانت تحت قيادة العثمانين أيضاً عندما وافقت إدارة الإسماعيلى على رحيل نجم الفريق جون اوتاكا بنهاية موسم 2000 – 2001 ولم تخش رد فعل الجمهور ونجحت فى استغلال القيمة المالية التى حصلت عليها من وراء بيع أوتاكا فى التعاقد مع صفقات مميزة أمثال عبد الحميد بسيونى وعمرو فهيم وخميس جعفر لينجح الدراويش فى نفس الموسم فى الحصول على لقب الدورى العام بجانب الوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا و نهائى دورى أبطال العرب.