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صورة مؤثرة لسفيان بن علي محاطا بأبنائه قبيل الوفاة

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:33 ص
صورة مؤثرة لسفيان بن علي محاطا بأبنائه قبيل الوفاة
سفيان بن علي
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محمد وليد الجموسي
 
نشر الرئيس الأسبق لمنظمة الأعراف ورجل الأعمال الهادي الجيلاني صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لصهره المتّوفي سفيان بن علي رفقة أبنائه الثلاثة الذين كانوا يودعونه، قبل وفاته.

وكتب الجيلاني ‘3 أطفال أصبحوا أيتاما اليوم .. بعد أن ودّعوا والدهم وهذه عواقب كراهية 2011 .. سفيان بن علي 
في الجنة ان شاء الله.. لا شفقة على الحاقدين مآلهم جهنّم"
يذكر ان سفيان بن علي هو ابن أخ الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقد  توفي منذ ايام وحمّلت عائلته الترويكا مسؤوليّة تفاقم المرض الذي أصابه جرّاء الإهمال الذي لقيه عندما كان في السجن.
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