صورة مؤثرة لسفيان بن علي محاطا بأبنائه قبيل الوفاة

نشر الرئيس الأسبق لمنظمة الأعراف ورجل الأعمال الهادي الجيلاني صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لصهره المتّوفي سفيان بن علي رفقة أبنائه الثلاثة الذين كانوا يودعونه، قبل وفاته.





وكتب الجيلاني ‘3 أطفال أصبحوا أيتاما اليوم .. بعد أن ودّعوا والدهم وهذه عواقب كراهية 2011 .. سفيان بن علي

في الجنة ان شاء الله.. لا شفقة على الحاقدين مآلهم جهنّم"