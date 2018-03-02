معركة الزمالك.. من ينتصر فى النهاية؟

اشتعلت الأوضاع بشكل غير مسبوق داخل أروقة نادى الزمالك وبات الصدام وشيكا وحتميا بين مجلس إدارته ورئيسه مع خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، قبل ايام عقد رئيس النادى مؤتمرا صحفيا للرد على تحويل مجلسه لنيابة الأموال العامة حشد خلاله أعضاء الجمعية العمومية للهجوم على رئيس النادى السابق ممدوح عباس ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز فى محاولة للوقوف امام قرار الحجز على أرصدة النادى واصدر بعض القرارات المهمة لعل أبرزها الدعوة لعقد جمعية عمومية عقب نهاية الانتخابات الرئاسية وحدد يومى الخامس والسادس من ابريل المقبل.





واكد خلال المؤتمر ان خزينة النادى بها حاليا 195 مليونا و585 ألف جنيه، مشددا على أن مجلس الإدارة الحالى لا يستحق تحويله للنيابة وقال إنه استلم الزمالك «خرابة».. ومديون بـ300 مليون جنيه وأشار إلى أنه إذا تم وضع الأموال بالبنك سيتم الحجز عليها لصالح ممدوح عباس ومن ثم لن يجد الزمالك رواتب موظفيه ولاعبيه، قائلا: أنا لو سبت الزمالك هيهبط درجة تانية وأكد أنه تم غلق الحساب، الذى تم فتحه من قبل باسم هانى زادة عضو المجلس لاستقبال أموال النادى الخارجية بعد الحجز على أرصدة النادى، تم غلقه نهائيا، وأن المجلس الجديد لم يستخدمه فى أى تعاملات مالية..





الأزمة التى اندلعت الشرارة الأولى منها بعد أن قام ممدوح عباس بإقامة أكثر من دعوى قضائية للحصول على القروض، التى منحها للنادى أثناء فترات رئاسته النادى من 2006 وحتى 2013، وتبلغ قيمة هذه القروض أكثر من 67 مليون جنيه، وفقا للبيان الصادر من المكتب القانونى الممثل لممدوح عباس، الذى أكد أنه حصل على أحكام لصالحه فى 34 دعوى قضائية منذ عام 2015 وحتى الآن تلزم الزمالك بسداد 67 مليون جنيه لصالح موكله، ومع رفض مسئولى الزمالك منح عباس قيمة القروض وعدم تنفيذ الحكم القضائى الذى حصل عليه عباس قام الأخير بالحجز على أموال النادى وبناء عليه تم فتح حساب خاص باسم هانى زادة..





تدخل خالد عبدالعزيز فى القضية لم يكن بالأمر الهين فقد قام بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لفتح تحقيق فى واقعة الخطاب، الذى تم إرساله للزمالك كما تم إيقاف موظفين بالمديرية عن العمل بسبب قيامهما بإرسال هذا الخطاب، وطلب الوزير من مجلس إدارة الزمالك إيداع أى أموال تخص النادى فى الحساب الرسمى للنادى، كما قام بتشكيل لجان لمراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالحساب الشخصى وكيفية الموافقة عليه ما دفع مجلس ادارة نادى الزمالك الى الاستنجاد برئيس الوزراء ضد وزير الشباب والرياضة..





الأمور داخل قلعة ميت عقبة أصبحت لا تنذر بأى خير وقد تصيب فريق الكرة الذى تراجعت نتائجه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فهل تتصاعد الأزمة بين الأطراف الثلاثة الوزير ورئيس النادى السابق والمجلس الحالى أم تنتهى بجلسة صلح عرفية؟











